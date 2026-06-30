EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel

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DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel



30.06.2026 / 18:14 CET/CEST

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Hamburg, 30. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat sich heute mit den Vorstandsmitgliedern Henning Rath und Jan-Erik Schulien einvernehmlich auf eine Beendigung der Vorstandstätigkeit zum Ablauf des 30. Juni 2026 verständigt. Herr Gunnar Binder wurde zum neuen Vorstandsmitglied bestellt und wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene Optionen für eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft prüfen und den Kapitalmarkt zeitnah darüber informieren.



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