DWK Deutsche Wasserkraft Aktie
WKN DE: A2AAB7 / ISIN: DE000A2AAB74
|
30.06.2026 18:14:14
EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel
|
EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Hamburg, 30. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat sich heute mit den Vorstandsmitgliedern Henning Rath und Jan-Erik Schulien einvernehmlich auf eine Beendigung der Vorstandstätigkeit zum Ablauf des 30. Juni 2026 verständigt. Herr Gunnar Binder wurde zum neuen Vorstandsmitglied bestellt und wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene Optionen für eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft prüfen und den Kapitalmarkt zeitnah darüber informieren.
Ende der Insiderinformation
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWK Deutsche Wasserkraft AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 8541 6868
|Fax:
|+49 40 679 580-52
|E-Mail:
|info@deutschewasserkraft.com
|Internet:
|www.deutschewasserkraft.com
|ISIN:
|DE000A2AAB74, DE000A289VN8
|WKN:
|A2AAB7, A289VN
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2357246
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2357246 30.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Akt
|
30.06.26
|EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel (EQS Group)
|
19.02.26
|EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital (EQS Group)
Analysen zu DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Akt
|0,80
|8,11%