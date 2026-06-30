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30.06.2026 18:14:14

EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel

EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel

30.06.2026 / 18:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 30. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat sich heute mit den Vorstandsmitgliedern Henning Rath und Jan-Erik Schulien einvernehmlich auf eine Beendigung der Vorstandstätigkeit zum Ablauf des 30. Juni 2026 verständigt. Herr Gunnar Binder wurde zum neuen Vorstandsmitglied bestellt und wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene Optionen für eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft prüfen und den Kapitalmarkt zeitnah darüber informieren.


Ende der Insiderinformation

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 8541 6868
Fax: +49 40 679 580-52
E-Mail: info@deutschewasserkraft.com
Internet: www.deutschewasserkraft.com
ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8
WKN: A2AAB7, A289VN
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2357246

 
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2357246  30.06.2026 CET/CEST

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