FAVEOS Aktie

FAVEOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCV3 / ISIN: DE000A3DCV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 10:34:53

EQS-Adhoc: FAVEOS SE prüft Finanzierungsoptionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite

EQS-Ad-hoc: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Finanzierung
FAVEOS SE prüft Finanzierungsoptionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite

19.11.2025 / 10:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FAVEOS SE prüft Finanzierungsoptionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE ODER REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Frankfurt am Main, 19. November 2025 – Der Vorstand der FAVEOS SE (ISIN: DE000A3DCV33) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, Finanzierungsoptionen, sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalmaßnahmen betreffend, für die FAVEOS SE sowie auf Ebene der Tochter- und Projektgesellschaften zu prüfen. Die angestrebte Kapitalbeschaffung im mittleren zweistelligen Millionenbereich bis Ende 2026 dient schwerpunkmäßig der Umsetzung von selbst entwickelten Battery Energy Storage Systems Projekten (BESS-Projekten) sowie dem Ankauf von BESS-Projektrechten nebst anschließender Realisierung. Zur Bewertung der potenziellen Finanzierungsvorhaben wird die FAVEOS SE unabhängige Berater beauftragen.

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzierungsinstrumenten der FAVEOS SE dar. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Finanzierungsoptionen wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Kontakt:

FAVEOS SE
Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender
ir@faveos.com
www.faveos.com

Ende der Insiderinformation


Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FAVEOS SE
Günther-Wagner-Allee 1
30177 Hannover
Deutschland
E-Mail: kontakt@faveos.com
Internet: www.faveos.com
ISIN: DE000A3DCV33
WKN: A3DCV3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID: 2232540

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232540  19.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FAVEOS SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu FAVEOS SE Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FAVEOS SE Inhaber-Akt 11,50 0,00% FAVEOS SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen