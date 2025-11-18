KHD Humboldt Wedag International Aktie
WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008
|
18.11.2025 12:31:24
EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden der KHD
|
EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Personalie
Köln, 18. November 2025 – Der Aufsichtsrat der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat den Vorstand der KHD heute darüber informiert, dass der Vorstandsvorsitzende (CEO), Herr Jianlong Shen, sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 20. Dezember 2025 niederlegt hat. Der Aufsichtsrat bestellte Herrn Heng Xiang mit Wirkung zum 20. Dezember 2025 als neues Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO).
Ende der Insiderinformation
