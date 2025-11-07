ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

07.11.2025 18:26:14

EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Mitteilung über den Aktienkauf durch den Mehrheitsaktionär

EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
LM Pay S.A.: Mitteilung über den Aktienkauf durch den Mehrheitsaktionär

07.11.2025 / 18:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Warschau, Polen – 7. November 2025,


LM PAY S.A. (die "Gesellschaft") ISIN: PLLMPAY00016 gibt bekannt, dass ihr Mehrheitsaktionär, die Medical Finance Group S.A., am 6. November 2025 insgesamt 2.702 Aktien von LM PAY S.A. erworben hat.

Infolge dieser Transaktion erhöhte die Medical Finance Group S.A. ihren Anteil an LM PAY S.A. auf 67,86% des Gesellschaftskapitals.


Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von LM PAY S.A. beläuft sich unverändert auf 634.347 Aktien.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
Mobil +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl

 



Ende der Insiderinformation

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Polen
ISIN: PLLMPAY00016
WKN: A3EWU0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2226322

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226322  07.11.2025 CET/CEST

