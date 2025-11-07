EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Mitteilung über den Aktienkauf durch den Mehrheitsaktionär

EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

LM Pay S.A.: Mitteilung über den Aktienkauf durch den Mehrheitsaktionär



07.11.2025 / 18:26 CET/CEST

Warschau, Polen – 7. November 2025,



LM PAY S.A. (die "Gesellschaft") ISIN: PLLMPAY00016 gibt bekannt, dass ihr Mehrheitsaktionär, die Medical Finance Group S.A., am 6. November 2025 insgesamt 2.702 Aktien von LM PAY S.A. erworben hat.



Infolge dieser Transaktion erhöhte die Medical Finance Group S.A. ihren Anteil an LM PAY S.A. auf 67,86% des Gesellschaftskapitals.



Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von LM PAY S.A. beläuft sich unverändert auf 634.347 Aktien.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl