07.11.2025 18:26:14

EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Announcement on Share Purchase by Majority Shareholder

EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Key word(s): Share Buyback
LM Pay S.A.: Announcement on Share Purchase by Majority Shareholder

07-Nov-2025 / 18:26 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Warsaw, Poland – November 07, 2025, LM PAY S.A. ( the “Company”) ISIN: PLLMPAY00016

LM PAY S.A. (the “Company”) announces that its majority shareholder, Medical Finance Group S.A., purchased a total of 2,702 shares of LM PAY S.A. on November 6, 2025.

As a result of this transaction, Medical Finance Group S.A. increased its shareholding in LM PAY S.A. to 67.86% of the Company’s share capital.

The total number of outstanding shares of LM PAY S.A. remains 634,347 and has not changed as a result of this transaction.

For more information, please contact:

Investor Relations & Financial Media in Poland:

LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
mobile +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl



End of Inside Information

07-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Poland
ISIN: PLLMPAY00016
WKN: A3EWU0
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2226322

 
End of Announcement EQS News Service

2226322  07-Nov-2025 CET/CEST

