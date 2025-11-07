LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B Aktie
WKN DE: A3EWU0 / ISIN: PLLMPAY00016
|
07.11.2025 18:26:14
EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Announcement on Share Purchase by Majority Shareholder
|
EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Key word(s): Share Buyback
Warsaw, Poland – November 07, 2025, LM PAY S.A. ( the “Company”) ISIN: PLLMPAY00016
LM PAY S.A. (the “Company”) announces that its majority shareholder, Medical Finance Group S.A., purchased a total of 2,702 shares of LM PAY S.A. on November 6, 2025.
As a result of this transaction, Medical Finance Group S.A. increased its shareholding in LM PAY S.A. to 67.86% of the Company’s share capital.
The total number of outstanding shares of LM PAY S.A. remains 634,347 and has not changed as a result of this transaction.
For more information, please contact:
Investor Relations & Financial Media in Poland:
LM PAY S.A.
End of Inside Information
07-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LM Pay S.A.
|Lechicka 23a
|02-156 Warsaw
|Poland
|ISIN:
|PLLMPAY00016
|WKN:
|A3EWU0
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2226322
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2226322 07-Nov-2025 CET/CEST
