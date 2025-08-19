LS telcom Aktie

19.08.2025 14:06:53

EQS-Adhoc: LS telcom AG: Anpassung der Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
LS telcom AG: Anpassung der Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025

19.08.2025 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LS telcom AG: Anpassung der Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025

 

Lichtenau, 19.08.2025 – Der Vorstand der LS telcom AG passt die am 06.12.2024 veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 an.

Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Prognose, einen Umsatz in der Spanne von EUR 41,0 Mio. bis 46,0 Mio. sowie ein Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) in einer Spanne von TEUR 800 bis EUR 1,9 Mio. zu erzielen, nicht mehr erreichen lässt.

Nach seiner gegenwärtigen Einschätzung erwartet der Vorstand der LS telcom AG nunmehr einen Konzern-Umsatz im Korridor von EUR 35,5 Mio. bis EUR 38,5 Mio. und ein Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) in der Spanne von TEUR -950 bis EUR 1,1 Mio.

Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf Verzögerungen bei zwei großen Projekten zurückzuführen. Dabei wurden für ein Projekt die notwendigen Budgetfreigaben noch nicht erteilt. Beim zweiten Projekt liegen die Ursachen der Verzögerungen in geopolitischen Herausforderungen. Dadurch lassen sich die Projekte entgegen den ursprünglichen Planungen nicht mehr im Geschäftsjahr 2024/2025 realisieren.  

Aus heutiger Sicht rechnet der Vorstand damit, dass die Ursachen für die Projektverzögerungen beseitigt werden können. Entsprechend erwartet der Vorstand den Start der Projekte im Geschäftsjahr 2025/2026.

 

Kontakt:
Katrin Bleich
Investor Relations
IR@LStelcom.com
Fon: +49 7227 9535-600
Fax: +49 7227 9535-605


Ende der Insiderinformation

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600
Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605
E-Mail: IR@LStelcom.com
Internet: www.LStelcom.com
ISIN: DE0005754402
WKN: 575440
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2185872

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2185872  19.08.2025 CET/CEST

