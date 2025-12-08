EQS-News: LS telcom mit stabilem Umsatz und deutlicher Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: LS telcom AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

LS telcom mit stabilem Umsatz und deutlicher Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2024/2025



08.12.2025 / 10:54 CET/CEST

Lichtenau, 08.12.2025 – Die LS telcom AG (WKN: 575 440 / ISIN: DE0005754402), führender Anbieter von Software- und Systemlösungen für Spektrum-Management, veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Umsatz mit EUR 36,6 Mio. unverändert zum Vorjahr (i. V. EUR 36,9 Mio.).

EBIT steigt auf TEUR 722 (i. V. EUR -2,3 Mio.): Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Kostensenkung führt zu Einsparungen von EUR 4,1 Mio.

Veröffentlichung der Prognose für 2025/2026: Umsatz von EUR 37,0 Mio. bis EUR 42,0 Mio. sowie EBIT von TEUR 400 bis EUR 1,6 Mio. erwartet.



Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2024/2025 weiterhin geprägt durch volatiles Marktumfeld

Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte LS telcom einen im Vergleich zum Vorjahr stabilen Umsatz von EUR 36,6 Mio. (i. V. EUR 36,9 Mio.). Der Umsatz lag damit innerhalb der korrigierten Prognosespanne von EUR 35,5 Mio. bis EUR 38,5 Mio. Stabilisierend wirkten sich Projekte in Afrika, im mittleren Osten sowie in Südostasien auf die Umsatzentwicklung aus. Einige Projekte konnten aufgrund benötigter Genehmigungen noch nicht umgesetzt werden und sind in das neue Geschäftsjahr verschoben. Insgesamt konnte eine Zunahme der Nachfrage festgestellt werden, wodurch sich der vertraglich gesicherte Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahrs im Konzern mit EUR 36,4 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 31,4 Mio. deutlich erhöht.

Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Kostensenkung führen zur Rückkehr in die Gewinnzone

LS telcom konnte durch ein restriktives Kostenmanagement sowie durch die Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpaketes zur Steigerung der Effizienz die Kosten um insgesamt EUR 4,1 Mio. reduzieren. Damit ist LS telcom im Geschäftsjahr 2024/2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt und erzielte ein EBIT von TEUR 722 (i. V. EUR -2,3 Mio.). Das EBIT lag innerhalb des korrigierten EBIT-Prognosekorridors von TEUR -950 bis EUR 1,1 Mio.

Erfolgreiche Markteinführung von SPECTRAemo – eine innovative Lösung für Kommunikation und Einsatzplanung im militärischen Bereich

Technologien von LS telcom werden für verschiedene Anwendungen im Bereich Verteidigung genutzt. Systempartner von LS telcom sind Verteidigungsministerien, Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Rüstungsunternehmen. Die Lösungen der LS telcom Gruppe werden dabei insbesondere in den Bereichen Planung und Verwaltung umfangreicher Frequenzressourcen, zur Erstellung elektromagnetischer Lagebilder, in der Aufklärung oder zum Schutz kritischer Infrastrukturen eingesetzt.

Im Geschäftsjahr 2024/2025 konnte LS telcom erfolgreich ihre neue, innovative Softwarelösung SPECTRAemo zur Marktreife führen. Die Software-Plattform stattet Streitkräfte mit fortschrittlichen Planungsfunktionen für die gesamte elektromagnetische Umgebung aus. Dadurch wird eine störungsfreie und sichere Kommunikation gewährleistet und zudem die schnelle Simulation verschiedener Einsatzszenarien, Analysen der aktuellen Lagebilder, Planungen von Einsätzen sowie die Simulation und Planung von Drohnenoperationen ermöglicht. Das System wird bereits von mehreren Streitkräften getestet. Die SPECTRAemo-Plattform unterstreicht die Innovationskraft der LS telcom Gruppe und sollte in den nächsten Jahren deutlich zum Wachstum beitragen.

Gesunde Entwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet

Auf Konzern-Ebene erwartet LS telcom für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine stabile Entwicklung und prognostiziert einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 37,0 Mio. bis EUR 42,0 Mio. und einen Korridor für das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR 400 bis EUR 1,6 Mio.

Kontakt:Luisa SchlenkerInvestor RelationsIR@LStelcom.comFon: +49 7227 9535-600Fax: +49 7227 9535-605