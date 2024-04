EQS-Adhoc: MPC Capital AG stellt Vorstand neu auf

EQS-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Personalie

MPC Capital AG stellt Vorstand neu auf



25.04.2024 / 08:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MPC Capital AG stellt Vorstand neu auf Ulf Holländer übergibt Vorstandsvorsitz an Constantin Baack und wechselt in den Aufsichtsrat

Christian Schwenkenbecher rückt in den Vorstand auf Hamburg, 25. April 2024 – Constantin Baack übernimmt zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 den Vorstandsvorsitz der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Constantin Baack ist seit 2008 in der MPC-Gruppe tätig und seit 2015 Mitglied des Vorstands der MPC Capital AG, zunächst als CFO, und verantwortet dort den Bereich Shipping. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz von Ulf Holländer mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2024. Ulf Holländer strebt in der Hauptversammlung einen Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Ebenfalls zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 neu in den Vorstand berufen wurde Christian Schwenkenbecher, der als Chief Client Officer das Vorstandsteam ergänzt. Er kam 2022 als Head of Institutional Sales & Products zu MPC Capital. Der Vorstand der MPC Capital AG setzt sich fortan wie folgt zusammen: Constantin Baack (Chief Executive Officer; Vorsitzender), Dr. Philipp Lauenstein (Chief Financial Officer) und Christian Schwenkenbecher (Chief Client Officer). Der Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat soll mit Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 erfolgen. Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



Ende der Insiderinformation

