Noratis Aktie
WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4
|
16.12.2025 21:11:53
EQS-Adhoc: Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens
|
EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Eschborn, 16. Dezember 2025 – Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt.
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Ende der Insiderinformation
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246832
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246832 16.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!