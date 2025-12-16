Noratis Aktie

WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4

16.12.2025 21:11:53

EQS-Adhoc: Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens

16.12.2025 / 21:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eschborn, 16. Dezember 2025 – Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
 


Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246832

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246832  16.12.2025 CET/CEST

