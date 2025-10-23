Pentixapharm Aktie

WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0

23.10.2025 20:59:13

EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Pentixapharm fokussiert Entwicklung auf fortgeschrittene klinische Programme und stärkt finanzielle Position durch Einstellung präklinischer Aktivitäten

EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Pentixapharm Holding AG: Pentixapharm fokussiert Entwicklung auf fortgeschrittene klinische Programme und stärkt finanzielle Position durch Einstellung präklinischer Aktivitäten

23.10.2025 / 20:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Pentixapharm fokussiert Entwicklung auf fortgeschrittene klinische Programme und stärkt finanzielle Position durch Einstellung präklinischer Aktivitäten

 

Berlin, Deutschland, 23. Oktober, 2025 – Der Vorstand und Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP, ISIN: DE000A40AEG0), einem Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, haben heute gemeinsam beschlossen, die Aktivitäten in den frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen deutlich zu reduzieren und die Unternehmensressourcen konsequent auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren.

Mit dieser Fokussierung investiert Pentixapharm verstärkt in die wertschaffendsten Entwicklungsprojekte des Unternehmens, darunter das Phase-3-bereite CXCR4-Schwerpunktprogramm zur verbesserten Diagnose von therapieresistenter Hypertonie. Die Entscheidung setzt die im Mai 2025 vorgestellte klinische Strategie fort, die die Entwicklung der hochwertigen CXCR4-gerichteten Programme priorisiert.

Der geschärfte Fokus umfasst eine Anpassung der Organisationsstruktur, die mit einer gezielten Reduzierung der Mitarbeiterzahl der Pentixapharm AG um rund 50 % einhergeht. Die Umsetzung der Maßnahmen soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass hierdurch die jährlichen operativen Kosten gesenkt sowie die Cash-Reichweite des Unternehmens bis in das erste Quartal 2027 gesichert werden.

 

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen.

 

Pentixapharm Investor und Medienkontakt

ir@pentixapharm.com



Ende der Insiderinformation

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218032

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218032  23.10.2025 CET/CEST

Pentixapharm Holding AG Unitary

Pentixapharm Holding AG Unitary 1,74 -1,14% Pentixapharm Holding AG Unitary

