Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A1E89S / ISIN: DE000A1E89S5
|
18.11.2025 12:19:24
EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Erlöse aus Kapitalmaßnahmen von ca. EUR 7,4 Mio.
|
EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Readcrest Capital AG: Erlöse aus Kapitalmaßnahmen von ca. EUR 7,4 Mio.
Hamburg, den 18. November 2025 – Die Readcrest Capital AG ("Gesellschaft", ISIN DE000A1E89S5; WKN A1E89S) gibt bekannt, dass aus Kapitalmaßnahmen insgesamt ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 7,4 Mio. erzielt wurde. Dieser setzt sich zusammen aus einem Betrag von rd. EUR 2,4 Mio. aus der von der Hauptversammlung am 13. August 2025 beschlossenen Kapitalerhöhung sowie einem Betrag von EUR 5 Mio. aus einer Wandelschuldverschreibung, die an einen institutionellen Investor im Rahmen der laufenden Kapitalmaßnahmen platziert wurde. Damit hat die Gesellschaft ihr Finanzierungsziel im Rahmen dieser Maßnahmen erreicht. Durch die Barkapitalerhöhung erhöht sich die Zahl der Aktien der Gesellschaft um 2.017.380 auf 33.235.713. Die ebenfalls in der Hauptversammlung am 13. August 2025 beschlossene Kapitalherabsetzung und Sachkapitalerhöhung sind bereits eingetragen.
Die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zum zuständigen Handelsregister soll zeitnah erfolgen. Es sollen zunächst nicht zum Börsenhandel zugelassene Aktien mit der gesonderten ISIN DE000A0LBF29 an sämtliche Zeichner geliefert werden. Dies erfolgt voraussichtlich in der 49. Kalenderwoche. Nach Börsenzulassung der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung sowie der bereits eingetragenen Sachkapitalerhöhung werden dann sämtliche Aktien der Gesellschaft in der ISIN DE000A0LE3J1, in die die Aktien der Gesellschaft nach der wertpapiertechnischen Umsetzung der Kapitalherabsetzung umgebucht werden, geführt. Derzeit ist die Börsenzulassung für die zweite Dezemberhälfte geplant.
Kontakt
Ende der Insiderinformation
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 67958022
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A1E89S5
|WKN:
|A1E89S
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
|EQS News ID:
|2231764
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231764 18.11.2025 CET/CEST
