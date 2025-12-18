The Grounds Real Estate Development Aktie

18.12.2025 20:09:23

EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe

18.12.2025 / 20:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die The Grounds Real Estate Development AG („The Grounds“ / ISIN: DE000A40KXL9) hat sich mit einem Fondsvehikel, das von H.I.G. Capital gemanagt wird („Investor“), auf eine Änderung der von dem Investor in 2023/2024 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe geeinigt. Das führt zu einem Ausweis der Anleihe als Eigenkapital im IFRS-Konzernabschluss. Konkret wurde die Laufzeit der Anleihe auf unendlich geändert und eine Rückzahlung erfolgt nur auf Initiative der Gesellschaft. Die Sicherheiten entfallen und die Anleihe wird nachrangig ausgestaltet.

Unternehmenskontakt:
The Grounds Real Estate Development AG
Jacopo Mingazzini (Vorstand / CEO), Andrew Wallis (Vorstand / CFO)
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
E-Mail: info@tgd.ag
Web: www.thegroundsag.com


Ende der Insiderinformation

18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG
Zimmerstraße 16
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 2021 6866
Fax: 030 2021 6489
E-Mail: info@tgd.ag
Internet: www.thegroundsag.com
ISIN: DE000A40KXL9, DE000A3H3FH2,
WKN: A40KXL, A3H3FH, A40KXL
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2248734

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248734  18.12.2025 CET/CEST

