EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe

Die The Grounds Real Estate Development AG („The Grounds“ / ISIN: DE000A40KXL9) hat sich mit einem Fondsvehikel, das von H.I.G. Capital gemanagt wird („Investor“), auf eine Änderung der von dem Investor in 2023/2024 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe geeinigt. Das führt zu einem Ausweis der Anleihe als Eigenkapital im IFRS-Konzernabschluss. Konkret wurde die Laufzeit der Anleihe auf unendlich geändert und eine Rückzahlung erfolgt nur auf Initiative der Gesellschaft. Die Sicherheiten entfallen und die Anleihe wird nachrangig ausgestaltet.Unternehmenskontakt:
18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Grounds Real Estate Development AG
|Zimmerstraße 16
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 2021 6866
|Fax:
|030 2021 6489
|E-Mail:
|info@tgd.ag
|Internet:
|www.thegroundsag.com
|ISIN:
|DE000A40KXL9, DE000A3H3FH2,
|WKN:
|A40KXL, A3H3FH, A40KXL
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2248734
