EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: Bezugspreis für Bezugsrechtskapitalerhöhung auf EUR 4,00 pro Aktie festgesetzt

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

UmweltBank Aktiengesellschaft: Bezugspreis für Bezugsrechtskapitalerhöhung auf EUR 4,00 pro Aktie festgesetzt



29.08.2025 / 10:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend die "UmweltBank") hat heute den Bezugspreis für die am 26. August 2025 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage auf EUR 4,00 pro Neuer Aktie festgesetzt. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung würde der UmweltBank ein Bruttoemissionserlös von EUR 36.116.944,00 zufließen.

Neue Aktien , die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären der UmweltBank bezogen werden, werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner ausgewählten Anlegern zu mindestens dem Bezugspreis von EUR 4,00 pro Neuer Aktie zum Erwerb angeboten.

Mitteilende Person: Goran Basic

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem Securities Act oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt. Das Bezugsangebot ist nicht für Bezugsberechtigte in Australien, Japan oder Kanada bestimmt. Das Bezugsangebot sowie alle sonstigen die Bezugsrechtsausübung betreffenden Unterlagen dürfen weder per Post noch auf andere Weise nach Australien, Japan oder Kanada übersandt und Neuen Aktien und die entsprechenden Bezugsrechte auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden.

Kontakt:UmweltBank AGDr. Florian WedlichLaufertorgraben 690489 NürnbergTel.: 0911 / 5308 - 1007E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.dewww.umweltbank.de