UmweltBank Aktie

UmweltBank

WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808

29.09.2025 10:15:43

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2025 / 10:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dietmar
Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI
529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts
Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm oder mit den konkreten Beispielen gemäß Absatz 7der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung).

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4 EUR 45.552,00 EUR
4 EUR 34.448,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,0000 EUR 80.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.umweltbank.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100958  29.09.2025 CET/CEST





