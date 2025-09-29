EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2025 / 10:14 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dietmar Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm oder mit den konkreten Beispielen gemäß Absatz 7der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4 EUR 45.552,00 EUR 4 EUR 34.448,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,0000 EUR 80.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

