WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808

18.09.2025 13:36:33

EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung

18.09.2025 / 13:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die "UmweltBank" oder die "Gesellschaft"), hat im Rahmen der am 26. August 2025 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien mittels des indirekten Bezugsangebots an die Aktionäre einschließlich der Möglichkeit zum Überbezug sowie einer Privatplatzierung bei ausgesuchten institutionellen Investoren platziert. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Im Rahmen der Privatplatzierung konnte durch Gewinnung einer Reihe neuer Investoren eine Verbreitung des Aktionärskreises erreicht werden. Der Preis im Rahmen der Privatplatzierung entsprach dem Bezugspreis der Aktionäre von 4,00 Euro. Die Barkapitalerhöhung ist damit abgeschlossen.

Der Gesellschaft fließt somit insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016,00 Euro zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mittel zur Stärkung der Kapitalausstattung der Gesellschaft zu verwenden und gemäß ihrer Wachstumsstrategie in die Ausweitung des Kreditgeschäfts zu investieren.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird vsl. morgen zum Handelsregister angemeldet werden. Mit der Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Segment Scale des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment m:access des Freiverkehrs der Börse München rechnet die Gesellschaft bis Ende September.

 

Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Sprecher des Vorstands

 


Kontakt:
UmweltBank AG
Dr. Florian Wedlich
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5308 - 1007
E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de
www.umweltbank.de


Ende der Insiderinformation

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 5308-2020
Fax: 0911 5308-129
E-Mail: hallo@umweltbank.de
Internet: www.umweltbank.de
ISIN: DE0005570808
WKN: 557080
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2199744

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199744  18.09.2025 CET/CEST

