UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
|
18.09.2025 13:36:33
EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung
|
EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die "UmweltBank" oder die "Gesellschaft"), hat im Rahmen der am 26. August 2025 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien mittels des indirekten Bezugsangebots an die Aktionäre einschließlich der Möglichkeit zum Überbezug sowie einer Privatplatzierung bei ausgesuchten institutionellen Investoren platziert. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Im Rahmen der Privatplatzierung konnte durch Gewinnung einer Reihe neuer Investoren eine Verbreitung des Aktionärskreises erreicht werden. Der Preis im Rahmen der Privatplatzierung entsprach dem Bezugspreis der Aktionäre von 4,00 Euro. Die Barkapitalerhöhung ist damit abgeschlossen.
Der Gesellschaft fließt somit insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016,00 Euro zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mittel zur Stärkung der Kapitalausstattung der Gesellschaft zu verwenden und gemäß ihrer Wachstumsstrategie in die Ausweitung des Kreditgeschäfts zu investieren.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird vsl. morgen zum Handelsregister angemeldet werden. Mit der Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Segment Scale des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment m:access des Freiverkehrs der Börse München rechnet die Gesellschaft bis Ende September.
Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Sprecher des Vorstands
Kontakt:
UmweltBank AG
Dr. Florian Wedlich
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5308 - 1007
E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de
www.umweltbank.de
Ende der Insiderinformation
18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
|Telefon:
|0911 5308-2020
|Fax:
|0911 5308-129
|E-Mail:
|hallo@umweltbank.de
|Internet:
|www.umweltbank.de
|ISIN:
|DE0005570808
|WKN:
|557080
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2199744
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2199744 18.09.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UmweltBankmehr Nachrichten
Analysen zu UmweltBankmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|UmweltBank
|4,11
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX legt deutlicher zu -- DAX beschleunigt Erholung -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls deutlicher nach oben. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.