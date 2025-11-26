Fonterelli SPAC 2 Aktie

Fonterelli SPAC 2 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 17:02:53

EQS-Adhoc: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

26.11.2025 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG

Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

Pinneberg, 26. November 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), bestätigt Marktgerüchte, wonach sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weltweit agierenden MedTech-Konzern im Bereich der Wundbehandlung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung befindet. Dabei handelt es sich insbesondere um den Einsatz des Kaltplasma-Medizinprodukts ViroCAP®/OEM zur Unterstützung der Wundheilung.

Viromed wird die Aktionäre über weitere Entwicklungen in angemessener Form und im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen informieren.
Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A3MQR65
WKN: A3MQR6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2236382

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236382  26.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fonterelli SPAC 2 AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten