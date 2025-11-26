Fonterelli SPAC 2 Aktie
WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65
|
26.11.2025 17:02:53
EQS-Adhoc: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung
|
EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
AD-HOC-MITTEILUNG
Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung
Pinneberg, 26. November 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), bestätigt Marktgerüchte, wonach sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weltweit agierenden MedTech-Konzern im Bereich der Wundbehandlung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung befindet. Dabei handelt es sich insbesondere um den Einsatz des Kaltplasma-Medizinprodukts ViroCAP®/OEM zur Unterstützung der Wundheilung.
Viromed wird die Aktionäre über weitere Entwicklungen in angemessener Form und im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen informieren.
Ende der Insiderinformation
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A3MQR65
|WKN:
|A3MQR6
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2236382
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236382 26.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fonterelli SPAC 2 AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
|
26.11.25
|EQS-Adhoc: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung (EQS Group)
|
26.11.25
|EQS-Adhoc: Viromed confirms talks with an international MedTech company regarding a cooperation in the field of wound care (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-News: Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-News: Viromed Medical AG: Reallocation of Viromed shares broadens investor base (EQS Group)