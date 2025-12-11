EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.

EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Insolvenz

11.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Frankfurt am Main, 11. Dezember 2025 –Das Bundesamt für Justiz (BfJ) teilte der ZhongDe Waste Technology AG („Unternehmen“) mit Schreiben vom späten 10. Dezember 2025 mit, dass es den Vorschlag des Unternehmens für einen Ratenzahlungsplan hinsichtlich einer Gesamtforderung in Höhe von 11.820.927,04 EUR abgelehnt und einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen das Unternehmen gestellt hat.



Sollte das Gericht letztendlich die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen das Unternehmen anordnen, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, die Finanzlage und das Eigenkapital des Unternehmens haben. Das Unternehmen wird alle Anstrengungen unternehmen, solche negativen Folgen durch Verhandlungen oder rechtliche Mittel abzuwenden. Der Aufsichtsrat, der Vorstand und alle Führungskräfte des Unternehmens werden ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen, um den stabilen Geschäftsbetrieb des Unternehmens sicherzustellen und die Auswirkungen dieses Vorfalls auf die Rechte und Interessen der Aktionäre und Investoren so gering wie möglich zu halten.



