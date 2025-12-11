ZhongDe Waste Technology Aktie

ZhongDe Waste Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZDWT01 / ISIN: DE000ZDWT018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 11:00:43

EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: German Federal Office of Justice applied for the opening of insolvency proceedings in respect of ZhongDe Waste Technology AG

EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Key word(s): Insolvency
ZhongDe Waste Technology AG: German Federal Office of Justice applied for the opening of insolvency proceedings in respect of ZhongDe Waste Technology AG

11-Dec-2025 / 11:00 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

German Federal Office of Justice applied for the opening of insolvency proceedings in respect of ZhongDe Waste Technology AG

Frankfurt am Main, 11 December 2025 – The German Federal Office of Justice (Bundesamt für Jusitz – “BfJ”) informed ZhongDe Waste Technology AG (“Company”) in a letter received late on 10 December 2025, that the BfJ rejected the Company’s proposal for an instalment plan with regard to a total claim in the amount of EUR 11,820,927.04 and that the BfJ submitted an application for the opening of insolvency proceedings in respect of the Company.

Should the court ultimately rule that the Company enters insolvency proceedings, it may have a significant adverse impact on the Company's normal operations, financial condition and shareholder equity. The Company will make every effort to avoid such adverse outcomes through negotiation or legal means.

The Company's Supervisory Board, Management Board and all management personnel will fulfil their duties diligently to ensure stable operations of the Company and minimize the impact of this incident on the rights and interests of shareholders and investors.

Additional Information:
ISIN:  DE000ZDWT018
WKN:  ZDWT01
Listing: Regulated Market (General Standard) at Frankfurt Stock Exchange

Contact:
ZhongDe Waste Technology AG
Ying Sun
Investor Relations
Barckhausstrasse 1,
60325 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 2475689 - 630
Fax: +49 (0) 69 2475689 - 499
Email: ying.sun@zhongde-ag.de

Approved by CEO Zefeng Chen



End of Inside Information

11-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt
Germany
Phone: + 49 69 50956 5656
Fax: + 49 69 50956 5520
Internet: www.zhongde-ag.de
ISIN: DE000ZDWT018
WKN: ZDWT01
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2244014

 
End of Announcement EQS News Service

2244014  11-Dec-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZhongDe Waste Technology AGmehr Nachrichten

Analysen zu ZhongDe Waste Technology AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZhongDe Waste Technology AG 0,40 -20,00% ZhongDe Waste Technology AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen