EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: German Federal Office of Justice applied for the opening of insolvency proceedings in respect of ZhongDe Waste Technology AG
|
EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Key word(s): Insolvency
German Federal Office of Justice applied for the opening of insolvency proceedings in respect of ZhongDe Waste Technology AG
End of Inside Information
Language:
English
Company:
ZhongDe Waste Technology AG
|Barckhausstraße 1
|60325 Frankfurt
|Germany
|Phone:
|+ 49 69 50956 5656
|Fax:
|+ 49 69 50956 5520
|Internet:
|www.zhongde-ag.de
ISIN:
DE000ZDWT018
|WKN:
|ZDWT01
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
