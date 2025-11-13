EQS-AFR: ad pepper media International N.V.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ad pepper media International N.V. / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

ad pepper media International N.V.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



13.11.2025 / 12:40 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: November 18, 2025

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 18, 2025

Address:

ad pepper media International N.V. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 18, 2025Address: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/ Language: EnglishDate of disclosure: November 18, 2025Address: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/

13.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News