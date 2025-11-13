ad pepper media International Aktie

ad pepper media International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145

13.11.2025 13:46:05

EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Euro Serve Media GmbH, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 13:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Euro Serve Media GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Oschmann
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ad pepper media International N.V.

b) LEI
52990050T51W55KK4X45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: NL0000238145

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,7000 EUR 805.175,1000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,7000 EUR 805.175,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101782  13.11.2025 CET/CEST





