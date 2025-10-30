Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
30.10.2025 09:00:03
EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025
Ort: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025
Ort: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220898 30.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!