EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025

Ort:

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.11.2025Ort: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.11.2025Ort: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports

