Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung "Buy" für die Aktien der Fabasoft in Reaktion auf die zuletzt gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Das Kursziel von 31,0 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen. Zum Vergleich: An der Frankfurter Börse notierten Fabasoft-Aktien am Mittwoch zu Mittag bei 16,90 Euro.

Die präsentierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 haben die bekannten Trends bestätigt, schreiben die Warburg-Analysten. Die Rentabilität war trotz hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter hoch, so der Warburg-Analyst Hannes Müller.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der Fabasoft einen Gewinn von 0,84 Euro. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 0,95 (2026/27) bzw. 1,06 (2027/28) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten die Experten mit 0,15 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25 und mit jeweils 0,25 Euro in den beiden Folgejahren.

Analysierendes Institut Warburg Research

mik/ste

ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/

AFA0028 2025-06-11/12:48