Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Fabasoft von 32 auf 36 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des oberösterreichischen Softwareunternehmens wurde vom zuständigen Experten Hannes Müller bestätigt.

Im Nachgang der veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 passte Warburg die eigenen Prognosen etwas an und arbeitete sie in das Bewertungsmodell ein. Insgesamt erfüllten die vorgelegten Ergebnisse die Erwartungen der Analysten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten nun 0,81 Euro für 2024/25, sowie 0,92 bzw. 1,03 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,20 Euro für 2024/25, sowie auf jeweils 0,25 Euro für 2025/26 bzw. 2026/27.

Am Mittwochmittag notierten die Fabasoft-Titel an der Frankfurter Börse mit plus 1,06 Prozent bei 19,10 Euro.

