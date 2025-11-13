HHLA Aktie

HHLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 16:00:03

EQS-AFR: Hamburger Hafen und Logistik AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Hamburger Hafen und Logistik AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Hamburger Hafen und Logistik AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

13.11.2025 / 16:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Hamburger Hafen und Logistik AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://hhla.de/en/investors/publications/reports

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://hhla.de/en/investors/publications/reports

13.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Germany
Internet: www.hhla.de

 
End of News EQS News Service

2229540  13.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)mehr Nachrichten