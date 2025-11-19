MediClin Aktie

WKN: 659510 / ISIN: DE0006595101

WKN: 659510 / ISIN: DE0006595101

19.11.2025 12:29:44

EQS-AFR: MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MediClin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.11.2025 / 12:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026
Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026
Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MEDICLIN AG
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Deutschland
Internet: www.mediclin.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232662  19.11.2025 CET/CEST

