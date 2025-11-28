United Labels Aktie

United Labels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 548956 / ISIN: DE0005489561

28.11.2025 12:58:03

EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: United Labels AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

28.11.2025 / 12:58 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

United Labels AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 30, 2025
Address: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: November 30, 2025
Address: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/

28.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Germany
Internet: www.unitedlabels.com

 
End of News EQS News Service

2237496  28.11.2025 CET/CEST

