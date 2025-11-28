EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: United Labels AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



28.11.2025 / 12:58 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: November 30, 2025

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 30, 2025

Address:

United Labels AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 30, 2025Address: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/ Language: EnglishDate of disclosure: November 30, 2025Address: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/

28.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News