United Labels Aktie
WKN: 548956 / ISIN: DE0005489561
|
28.11.2025 12:58:03
EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: United Labels AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Labels AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 30, 2025
Address: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: November 30, 2025
Address: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/
28.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Germany
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|End of News
|EQS News Service
|
2237496 28.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Labels AGmehr Nachrichten
Analysen zu United Labels AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Labels AG
|1,11
|-1,77%