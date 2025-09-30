EQS-News: United Labels berichtet über das erste Halbjahr und erwartet auch für das Gesamtjahr 2025 eine positive Entwicklung

EQS-News: United Labels AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

United Labels berichtet über das erste Halbjahr und erwartet auch für das Gesamtjahr 2025 eine positive Entwicklung



Corporate News 30.09.2025 United Labels AG, ISIN: DE 0005489561

Münster, 30.09.2025. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von EUR 7,3 Mio. (Vj: EUR 10,2 Mio.) erwirtschaftet. Der Umsatzrückgang resultierte aus der Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag.

Trotz dieser Auftragsverschiebungen führte eine um 9,5 %P gestiegene Rohertragsmarge zu einem Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) von EUR 0,6 Mio. (Vj: EUR 1,2 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 0,4 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), der Konzernjahresüberschuss lag im ersten Halbjahr 2025 bei EUR 0,1 Mio. (Vj: EUR 0,6 Mio.), was einer Umsatzrendite von 1,4% entspricht.

Weiterhin erfreulich entwickelte sich weiterhin das Online-Geschäft der Gesellschaft, das einen Umsatzanstieg in diesem Zeitraum von 6% verzeichnete.

Der rückläufige Umsatz im ersten Halbjahr lässt aber keine Rückschlüsse auf das Gesamtjahr zu. Trotz der Auftragsverschiebungen erwartet das Unternehmen nach wie vor ein Wachstum beim Umsatz und Ertrag im Gesamtjahr 2025. Der Auftragsbestand stieg zum Stichtag 30.06.2025 um 21% auf EUR 14,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahr von EUR 12,2 Mio. Im vorherigen Geschäftsjahr 2024 erzielte United Labels einen Umsatz von EUR 22,4 Mio. und ein EBITDA von EUR 1,4 Mio.

Über United Labels:

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

Kontakt:

UNITED LABELS AG, Gildenstraße 6, 48157 Münster, Germany, www.unitedlabels.com

Investor Relations & Finanzmedien: