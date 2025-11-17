EQS-AFR: Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Viscom SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Viscom SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/ Language: EnglishDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/ Language: GermanDate of disclosure: November 12, 2026Address: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/ Language: EnglishDate of disclosure: November 12, 2026Address: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/

