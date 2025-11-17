Viscom Aktie
EQS-AFR: Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Viscom SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Viscom SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/
