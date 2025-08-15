SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 14:48:03

EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE / Share-Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information

15.08.2025 / 14:48 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SAP SE: Release of a capital market information

DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME – 52nd interim notification

Walldorf, August 15, 2025

In the time period from August 11, 2025 until and including August 13, 2025, a number of 643,911 shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
 

The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:

Date Total number of shares Daily weighted average price (€) Aggregated volume (€)*
2025-08-11 0 0.00 0.00
2025-08-12 326,700 234.15 76,495,694.22
2025-08-13 317,211 237.26 75,262,845.87
       
       
Total 643,911 235.71 151,758,540.09


* Excluding incidental purchasing costs.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).

The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including August 13, 2025 amounts to 5,683,802 shares.
 

SAP SE

The Executive Board


15.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com

 
End of News EQS News Service

2184692  15.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 SAP Verkaufen DZ BANK
06.08.25 SAP Add Baader Bank
01.08.25 SAP Buy UBS AG
29.07.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 237,45 -0,71% SAP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Spannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX zieht kräftig an -- DAX stabil -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelt. Die US-Börsen dürften mit unterschiedlicher Tendenz starten. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen