15.08.2025 14:48:03

EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.08.2025 / 14:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm – 52. Zwischenmeldung

 

Walldorf, den 15.08.2025

Im Zeitraum vom 11.08.2025 bis einschließlich zum 13.08.2025 wurden insgesamt 643.911 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)*
2025-08-11 0 0,00 0,00
2025-08-12 326.700 234,15 76.495.694,22
2025-08-13 317.211 237,26 75.262.845,87
       
       
Total 643.911 235,71 151.758.540,09

 

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 13.08.2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.683.802 Stück.

 

SAP SE

Der Vorstand


15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184692  15.08.2025 CET/CEST

