EQS-DD: Cherry SE: JKOK Venture Anstalt, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.06.2024 / 16:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: JKOK Venture Anstalt





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Kaltner Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Cherry SE

b) LEI

984500DF98AA2E011444

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A3CRRN9





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



2.17 EUR 540.33 EUR



2.1975 EUR 628.49 EUR



2.2 EUR 587.40 EUR



2.1975 EUR 512.02 EUR



2.1975 EUR 544.98 EUR



2.1975 EUR 540.59 EUR



2.1975 EUR 501.03 EUR



2.1975 EUR 646.07 EUR



2.1975 EUR 538.39 EUR



2.1975 EUR 496.64 EUR



2.1975 EUR 485.65 EUR



2.2 EUR 523.60 EUR



2.235 EUR 1817.06 EUR



2.235 EUR 1133.15 EUR



2.235 EUR 590.04 EUR



2.2325 EUR 546.96 EUR



2.235 EUR 509.58 EUR



2.235 EUR 554.28 EUR



2.195 EUR 513.63 EUR



2.195 EUR 500.46 EUR



2.195 EUR 539.97 EUR



2.195 EUR 526.80 EUR



2.195 EUR 500.46 EUR



2.195 EUR 531.19 EUR



2.195 EUR 566.31 EUR



2.195 EUR 564.12 EUR



2.195 EUR 570.70 EUR



2.195 EUR 559.73 EUR



2.1975 EUR 1270.16 EUR



2.1975 EUR 1274.55 EUR



2.2225 EUR 1604.65 EUR



2.225 EUR 560.70 EUR



2.24 EUR 613.76 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



2.2084 EUR 22393.4500 EUR





e) Datum des Geschäfts

04.06.2024; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: CBOE EUROPE MIC: BEUP





a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

06.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com