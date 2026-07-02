EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.07.2026 / 12:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dilxwax Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,00 EUR 300 Stück 15,00 EUR 500 Stück 15,00 EUR 881 Stück 14,80 EUR 300 Stück 14,20 EUR 300 Stück 14,50 EUR 300 Stück 13,50 EUR 30 Stück 13,50 EUR 20 Stück 13,80 EUR 95 Stück 13,80 EUR 5 Stück 13,90 EUR 100 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,5214 EUR 2.831,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

01.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

02.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



