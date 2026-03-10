Heidelberg Pharma Aktie

Heidelberg Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11QVV / ISIN: DE000A11QVV0

10.03.2026 08:20:08

EQS-DD: Heidelberg Pharma AG: Dr. Birgit Kudlek, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.03.2026 / 08:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Birgit
Nachname(n): Kudlek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Pharma AG

b) LEI
391200E09XYBYITR1W32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A11QVV0

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,12 EUR 3.120,00 EUR
3,13 EUR 3.130,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,1250 EUR 6.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Pharma AG
Gregor-Mendel-Str. 22
68526 Ladenburg
Deutschland
Internet: www.heidelberg-pharma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103578  10.03.2026 CET/CEST





