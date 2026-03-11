JDC Group Aktie
WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37
|
11.03.2026 17:03:27
EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103620 11.03.2026 CET/CEST
