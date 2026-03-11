JDC Group Aktie

11.03.2026 17:03:27

EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.03.2026 / 17:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aragon Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ralph
Nachname(n): Konrad
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,5891 EUR 102.356,4 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,5891 EUR 102.356,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet: http://www.jdcgroup.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103620  11.03.2026 CET/CEST





