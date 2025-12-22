LAIQON Aktie

LAIQON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12UP2 / ISIN: DE000A12UP29

22.12.2025 15:23:41

EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.12.2025 / 15:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Anleihe 2025/2030 ISIN: DE000A4DFUP9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
102.350,68 EUR 102.350,68 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102.350,68 EUR 102.350,68 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102640  22.12.2025 CET/CEST





Aktien in diesem Artikel

LAIQON AG 4,98 -0,40% LAIQON AG

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

