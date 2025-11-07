ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Muehl Product & Service Aktie

WKN DE: A25420 / ISIN: DE000A254203

07.11.2025 17:15:42

EQS-DD: Meta Wolf AG: Dr. Matthias Rumpelhardt, Übertragung von Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.11.2025 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Matthias
Nachname(n): Rumpelhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts
Übertragung von Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101658  07.11.2025 CET/CEST





