Muehl Product & Service Aktie
WKN DE: A25420 / ISIN: DE000A254203
|
28.10.2025 02:42:54
EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstraße 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101456 28.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten
|
02:42
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
22.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
14.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE LTD., Kauf (EQS Group)
|
14.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE LTD., Kauf (EQS Group)
|
13.10.25
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE LTD., Kauf (EQS Group)
|
13.10.25