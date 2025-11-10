EQS-DD: Meta Wolf AG: LCIHR Unicorn GmbH, Übertragung von 20.000 Aktien einer nahestehenden Person (Leontine Rumpelhardt) auf eine von der meldepflichtigen Person (Dr. Matthias Rumpelhardt) zu ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.11.2025 / 13:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: LCIHR Unicorn GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Matthias Nachname(n): Rumpelhardt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts

Übertragung von 20.000 Aktien einer nahestehenden Person (Leontine Rumpelhardt) auf eine von der meldepflichtigen Person (Dr. Matthias Rumpelhardt) zu 100% beherrschte Gesellschaft (LCIHR Unicorn GmbH)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

