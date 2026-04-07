Mountain Alliance Aktie

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WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08

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07.04.2026 09:54:22

EQS-DD: Mountain Alliance AG: Daniel Wild, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 09:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Daniel
Nachname(n): Wild

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mountain Alliance AG

b) LEI
391200XWTRFJ0JRKK852 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UK08

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,20 EUR 44.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,2000 EUR 44.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Internet: www.mountain-alliance.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104222  07.04.2026 CET/CEST





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