MS Industrie Aktie
WKN: 585518 / ISIN: DE0005855183
|
17.12.2025 09:31:11
EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MS Industrie AG
|Brienner Straße 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ms-industrie.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102520 17.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MS Industrie AGmehr Nachrichten
|
09:31
|EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, Kauf (EQS Group)
|
09:31
|EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, buy (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: MS Industrie AG publishes unaudited key figures for the first 3 quarters 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten 3 Quartale 2025 (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: MS Industrie AG: MS XTEC acquires orders in new industries (EQS Group)
|
30.10.25