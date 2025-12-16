NFON Aktie
WKN DE: A0N4N5 / ISIN: DE000A0N4N52
|
16.12.2025 23:04:26
EQS-DD: NFON AG: Milestone Venture Capital GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102522 16.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NFON AGmehr Nachrichten
|
16.12.25
|EQS-DD: NFON AG: Milestone Venture Capital GmbH, buy (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-DD: NFON AG: Milestone Venture Capital GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: NFON AG erzielt solides Q3-Ergebnis in einem anspruchsvollen Marktumfeld (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Mittelfristprognose (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-AFR: NFON AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-AFR: NFON AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
22.10.25
|EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, buy (EQS Group)
|
22.10.25