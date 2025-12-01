Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

PSI Software Aktie

WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9

01.12.2025 17:30:13

EQS-DD: PSI Software SE: Uwe Seidel, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.12.2025 / 17:28 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Uwe
Last name(s): Seidel

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
PSI Software SE

b) LEI
529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0Z1JH9

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
45.00 EUR 26,370.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
45.0000 EUR 26,370.0000 EUR

e) Date of the transaction
17/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Direct trade ING
MIC: INGB


01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Germany
Internet: www.psi.de



 
End of News EQS News Service




102126  01.12.2025 CET/CEST





