PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
|
01.12.2025 17:30:13
EQS-DD: PSI Software SE: Uwe Seidel, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.psi.de
|End of News
|EQS News Service
|
102126 01.12.2025 CET/CEST
