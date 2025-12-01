Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

PSI Software Aktie

PSI Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9

01.12.2025 17:30:13

EQS-DD: PSI Software SE: Uwe Seidel, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.12.2025 / 17:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Seidel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PSI Software SE

b) LEI
529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0Z1JH9

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,00 EUR 26.370,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,0000 EUR 26.370,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Direkthandel ING
MIC: INGB


01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102126  01.12.2025 CET/CEST





