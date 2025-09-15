SAP Aktie

15.09.2025 14:53:18

EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

15.09.2025 / 14:52 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Eberhard
Last name(s): Schick

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007164600

b) Nature of the transaction
Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
225.25 EUR 2,340.58 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
225.2500 EUR 2,340.5800 EUR

e) Date of the transaction
11/09/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
MIC: BEUP


15.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com



 
End of News EQS News Service




100662  15.09.2025 CET/CEST





