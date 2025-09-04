SAP Aktie

232,40EUR 0,05EUR 0,02%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 07:04:34

SAP SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In Gesprächen hätten führende Unternehmensmanager aus dem Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement (CIO) sowie Technologieexperten mit Blick auf das Thema "Tod der Software" durch Künstliche Intelligenz (KI) viel positiver geklungen als die dazu vorherrschenden negativen Ansichten am Aktienmarkt, schrieb Toby Ogg in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Etliche Experten seien sogar der Meinung, dass sich die Aussichten für Unternehmenssoftware durch die sogenannten großen Sprachmodelle für das Training von KI sowie KI-Agenten verbessert hätten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
231,55 € 		Abst. Kursziel*:
25,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
232,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten