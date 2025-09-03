SAP Aktie

232,40EUR 0,05EUR 0,02%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
03.09.2025 22:22:44

SAP SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
231,55 € 		Abst. Kursziel*:
25,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
232,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

