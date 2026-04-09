Schulte-Schlagbaum Aktie
WKN: 719000 / ISIN: DE0007190001
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09.04.2026 17:11:19
EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Straße 100 - 110
|42553 Velbert
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104338 09.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Schulte-Schlagbaum AG
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09.04.26
|EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, buy (EQS Group)
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09.04.26
|EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Kauf (EQS Group)
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|Schulte-Schlagbaum AG
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