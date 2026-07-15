SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12
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15.07.2026 14:50:05
EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Kai Oppermann, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstraße 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|Internet:
|https://www.smag.de/
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
|Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106046 15.07.2026 CET/CEST
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