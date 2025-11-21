Turbon Aktie

21.11.2025 19:40:45

EQS-DD: Turbon AG: S77 Holdings GmbH, Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.11.2025 / 19:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: S77 Holdings GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Holger
Nachname(n): Stabenau
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Turbon AG

b) LEI
529900Y3VL9JQT5J5S88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007504508

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,34 EUR 1.545.391,28 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,3400 EUR 1.545.391,2800 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


21.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Internet: http://www.turbon.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101982  21.11.2025 CET/CEST





