Turbon Aktie
WKN: 750450 / ISIN: DE0007504508
21.11.2025 19:40:45
EQS-DD: Turbon AG: S77 Holdings GmbH, Aktienkauf (im Rahmen des vom 21. Oktober bis 18. November 2025 durchgeführten Pflichtangebots nach WpÜG gemäß der am 20. Oktober 2025 von der BaFin ...
21.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|http://www.turbon.de
