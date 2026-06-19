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WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509

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19.06.2026 10:19:40

EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.06.2026 / 10:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr Dr.
Vorname: Werner
Nachname(n): Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Uzin Utz SE

b) LEI
529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007551509

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
64,80 EUR 16.200 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
64,8000 EUR 16.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet: https://de.uzin-utz.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105606  19.06.2026 CET/CEST





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